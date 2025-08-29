В России значительно сократилось количество преступлений в пьяном виде

МВД: число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти в два раза

Более 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году количество таких преступлений сократилось почти в два раза — до 178,5 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические материалы МВД РФ.

Согласно данным ведомства, в 2014 году в Приволжском федеральном округе было совершено 87,1 тыс. преступлений в пьяном виде, в Сибирском федеральном округе — свыше 78,2 тыс., в Центральном федеральном округе — 57,3 тыс.

В прошлом году в Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тыс. преступлений в состоянии алкогольного опьянения, в Центральном федеральном округе — 29,2 тыс. преступлений, в Уральском федеральном округе — 21,7 тыс. преступлений.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что уровень подростковой преступности в стране много лет снижался, но темпы незначительно замедлились. По статистике МВД России, в 2024 году более 21 тыс. несовершеннолетних нарушили закон. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Из них 15,5 тыс. (74%) — учащиеся и студенты, четыре тысячи ранее совершали преступления, а 1,5 тыс. уже имеют судимость.

Ранее в России сократилось до минимума число женщин, совершивших преступления.