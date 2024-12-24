В России сократилось до минимума число женщин, совершивших преступления

RTVI: в РФ сократилось число женщин-преступниц до минимума за 16 лет

В России за 16 лет до минимума сократилось количество женщин, совершивших преступления. Об этом сообщает RTVi со ссылкой на данные МВД.

По информации ведомства, за первое полугодие 2024 года 64,6 тысячи женщин в РФ совершили преступления. Для сравнения, в 2008 году этот показатель был равен 110 тысяч.

Сильнее всего число женщин, совершивших преступление, снизилось в Орловской области (-71%), Карачаево-Черкесии (-68%) и Новосибирской области (-67%).

«Преступность становится более сложной и масштабной. Именно этим объясняется лидерство экономически успешных регионов — Московской области, Москвы и других — по числу женщин-преступниц», — отметил руководитель уголовной практики Адвокатского бюро «Бартолиус» Сергей Гревцов.

До этого комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

Ранее исследование компании «Лартех» показало, что россиянам важно качественное освещение улиц, чтобы чувствовать себя в безопасности.