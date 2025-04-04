Главу СК обеспокоил уровень подростковой преступности в России

Бастрыкин: отсутствие увлечений может быть причиной преступности у подростков

Отсутствие жизненных ориентиров, дел и хобби могут быть причинами роста подростковой преступности. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, уровень подростковой преступности в стране много лет снижался, но темпы незначительно замедлились.

«Уровень и состояние криминализации подростковой среды по-прежнему остаются тревожными», — сказал глава СК.

По статистике МВД России, в прошлом году более 21 тыс. несовершеннолетних нарушили закон. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Из них 15,5 тыс. (74%) — учащиеся и студенты, четыре тысячи ранее совершали преступления, а 1,5 тыс. уже имеют судимость.

Среди других причин подростковой преступности Бастрыкин назвал низкий уровень морали несовершеннолетних правонарушителей и их социальную неустроенность. Также сильно влияют на становление юных преступников отрицательные примеры их старших товарищей из общих компаний. Глава СК обратил внимание, что на противоправные шаги идут как дети из благополучных семей, так и из неблагополучных.

Бастрыкин назвал назвал серьезной проблемой нехватку или недоступность внеучебных творческих и спортивных кружков, кружков патриотической направленности, занятия в которых могут заинтересовать подростка и направить его энергию в доброе русло.

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