Россиянам напомнили о миллионном штрафе за сбор некоторых грибов

Юрист Георгиева: сбор редких грибов может наказываться штрафом в миллион рублей
Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Россиян могут привлечь к административной ответственности с взысканием миллионного штрафа за сбор редких и находящихся под угрозой грибов. Об этом RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Она добавила, что уголовной ответственностью наказывается сбор особо ценных видов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами.

Административное наказание для нарушителей предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физлиц и от 300 тысяч до 1 млн рублей для юридических. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырех лет, добавила юрист.

В мае представитель Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что в список запрещенных для выращивания на участках входят и грибы, содержащие психоактивные вещества. Например, вырастить от 20 плодовых тел грибов с псилоцибином уже считается крупным размером, от 200 — особо крупным. За нарушения в этой области в тяжелых случаях грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее дачникам напомнили о штрафах и уголовке за неправильные растения на участке.

