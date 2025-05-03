Дачникам рассказали, за какие грибы и растения на участке могут наказать

Некоторые растения и грибы на дачных участках могут стать причиной серьезных проблем — вплоть до тюремного срока. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков.

В черный список входят как растения (вроде мака, шалфея предсказателей, кактусов с мескалином, коки и гармалы), так и грибы, содержащие психоактивные вещества. Например, вырастить от 20 плодовых тел грибов с псилоцибином уже считается крупным размером, от 200 — особо крупным.

По словам Позднякова, за выращивание запрещенных культур в крупном или особо крупном размере предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей, обязательные работы, а в тяжелых случаях — до восьми лет лишения свободы.

При этом эксперт подчеркнул, что не все маки находятся под запретом, а только те, что входят в специальный перечень. Остальные можно выращивать, но с осторожностью.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать.