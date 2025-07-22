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В Общественной палате призвали ввести штрафы за съемку атаки дронов

Член ОП Машаров: регионы должны ввести штрафы за съемку дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Во всех российских регионах, которые подвергаются атакам, следует ввести штрафы за съемку беспилотных летательных аппаратов. Об этом член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время единого запрета в России на съемку дронов не существует. Поэтому каждый пострадавший от беспилотников противника регион должен принять собственный нормативно-правовой акт, устанавливающий штраф за съемку беспилотников.

Машаров напомнил, что еще в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин установил в ряде регионов режим повышенного реагирования в связи с проведением специальной военной операции.

9 июня сообщалось, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО.

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