Стало известно, сколько россиян занимаются спортом во время рабочего дня

«Москва 24»: 29% россиян иногда занимаются спортом во время рабочего дня
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Более четверти (29%) россиян иногда занимаются спортом в течение рабочего дня. Это показало исследование сервисов Wowfit и «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении «Москвы 24». В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте 25–55 лет из крупных городов России.

4% регулярно устраивают тренировки, 30% — никогда этого не делали. Аналитики также установили, что 55% опрошенных никак не скрывают свои тренировки от начальства и коллег.

«Половина опрошенных выбирает для занятий спортом именно рабочее время как минимум один раз в неделю, 41% отвлекаются от работы на тренировки два–три раза в неделю, а каждый десятый – более трех раз. При этом одна такая тренировка чаще всего занимает у россиян не более 40 минут (64%), четверть тратят 40–60 минут», — говорится в исследовании.

38% участников опроса выразили уверенность, что их начальство хорошо отнесется к такому спортивному рвению, если оно не отражается на работе.

Спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств «Отечество» Егор Малкин до этого говорил, что регулярные утренние тренировки очень важны для здоровья – они не только помогают организму проснуться и ускоряют кровоток, но и помогают при проблемах с артериальным давлением, воспалениями.

Ранее россиянам назвали неочевидный вред от занятий спортом.

