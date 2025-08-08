Спортсмен-дзюдоист рассказал, как не потерять интерес к тренировкам

Для того, чтобы не потерять интерес к спорту и не бросить им заниматься, нужно поставить перед собой конкретную цель и встроить занятия в свой график на регулярной основе. Об этом «Газете.Ru» рассказал спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств «Отечество» Руслан Соменко.

«Обычно тренировки бросают по трем причинам: отсутствие результата, физическая или психологическая усталость и отсутствие системы. Чтобы не потерять интерес, важно сразу установить конкретную цель: не «похудеть к лету», а, например, сбросить пять кг за три месяца или пробежать десять км без остановки. Когда цель измерима, легче отслеживать прогресс и сохранять мотивацию. Второе — это регулярность. Не нужно ждать вдохновения или удобного дня. Тренировки должны быть встроены в график как рабочие встречи. Тогда даже при снижении энтузиазма останется привычка. Лучше заниматься три раза в неделю стабильно, чем пытаться тренироваться ежедневно, а потом выгореть через две недели. Третье — это учет восстановления. Многие бросают занятия, потому что перегружаются в начале: каждый день по часу, при этом без сна, без еды, с больными мышцами. Через неделю мотивации нет, организм в стрессе. Нужно сразу закладывать дни отдыха, питаться нормально и высыпаться. Прогресс зависит не от количества часов в зале, а от системности и восстановления», — сказал он.

Соменко отметил, что зачастую люди прекращают заниматься из-за отсутствия результата — в этом случае нужно фиксировать все изменения в дневнике, чтобы видеть прогресс. По его словам, для психики также важно менять вид спорта, чтобы добавить разнообразия.

«Еще одна причина отказа — отсутствие прогресса. Тут нужно либо поменять программу, либо добавить внешнюю обратную связь: тренер, замеры, фото, дневник. Когда виден даже небольшой результат, появляется желание продолжать. Также полезно переключать виды активности. Если надоело одно, можно заменить или чередовать. Например, если тренировки в зале наскучили, можно временно добавить бег, велосипед или бассейн. Это позволяет не перегружать психику однообразием. Главное — воспринимать тренировки не как марафон мотивации, а как часть жизни. Срывы и перерывы — это нормально, но они не должны превращаться в окончание процесса. Важно вернуться и продолжить, даже если был перерыв. Отказ от идеи «все или ничего» — один из лучших способов сохранить долгосрочную вовлеченность», — добавил он.

Спортсмен уточнил, что цель человек должен ставить не ради общественного одобрения, а ради самого себя.

«Почему «начать с понедельника» трудно? Часто абонементы покупаются не ради спорта, а ради ощущения принадлежности — подруги пошли, и я пошла. Или просто хочется выложить фото из спортзала, чтобы получить реакцию в соцсетях. Но как только социальное одобрение получено, мотивация исчезает. Мозг воспринимает само намерение как действие: купил карту, рассказал всем о планах — и уже чувствуешь, будто цель достигнута. Проходит неделя-две, интерес угасает. Чтобы этого избежать, важно осознанно выбрать цель, которая значима лично для вас, а не для внешней оценки. Только внутренний личный настрой способен удержать в зале дольше пары недель, а устойчивые привычки формируются примерно 21 день», — заключил он.

