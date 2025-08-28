Россияне ответили на вопрос, должны ли родители помогать взрослым детям

Большинство россиян считают, что родители должны помогать финансово своим взрослым детям. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные «Комсомольской правдой».

Чаще всего респонденты выражали мнение, что взрослым детям стоит давать деньги только в том случае, если у них возникли финансовые сложности (39%). Однозначно против финансовой помощи взрослым потомкам высказался 21% опрошенных.

Таким образом за финансовую поддержку детей при разных обстоятельствах высказались 79% опрошенных.

Недавно эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала, как научить детей обращаться с деньгами. Россиянам стоит выделять деньги детям не еженедельно, а на месяц, пояснила она. Эксперт также рекомендовала использовать программы лояльности в магазинах и вместо доставки еды ходить с детьми в торговые точки, вооружившись списком продуктов и смартфоном.

Ранее стало известно, копят ли современные дети карманные деньги.