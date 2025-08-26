На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как научить детей обращаться с деньгами

Самойлова: детям нужно выделять деньги на месяц и учить их стратегическим тратам
true
true
true
close
Freepik

Россиянам стоит выделять деньги детям не еженедельно, а на месяц, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Главная проблема в том, что карманные деньги без четкой системы обучения — это всего лишь транзакция, а не реальный инструмент воспитания. Для формирования по-настоящему финансово грамотного мышления детям нужны не просто купюры, а практические инструменты и понятные правила игры, превращающие абстрактные понятия бюджета и накопления в осязаемый опыт. Основой такого воспитания должен стать фиксированный месячный, а не еженедельный бюджет. Выделяя, условно, 2 тыс. рублей на все нужды — перекусы после школы, кино, проезд, небольшие развлечения — мы даем ребенку возможность учиться распределять средства», — отметила Самойлова.

Она пояснила, что в этом случае ребенок сам начинает расставлять приоритеты: понимать, что если сегодня потратить половину суммы на бургер, то на долгожданный поход в кино в конце месяца может не хватить. По мнению эксперта, данный метод учит стратегическому мышлению и ответственности за свой выбор. Отдельным стресс-тестом Самойлова назвала денежные подарки на дни рождения или Новый год.

«Сумма в 5 тыс. рублей от бабушки — отличное поприще для проверки финансовой зрелости — потратит ли ребенок все сразу на сотню мелких безделушек или сможет отложить часть, чтобы добавить к своим накоплениям на новый велосипед или игровую приставку? Этот момент — ключевой в формировании понимания ценности крупных целей», — сказала эксперт.

Она также рекомендовала использовать программы лояльности в магазинах и вместо доставки еды ходить с детьми в торговые точки, вооружившись списком продуктов и смартфоном. Самойлова посоветовала научить детей, как сравнение цен на одинаковый товар разных брендов позволяет сэкономить 50-100 рублей, которые в перспективе можно потратить на пиццу.

Ранее юрист объяснила, как бороться с поборами в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами