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Стало известно, копят ли современные дети карманные деньги

Маркетплейс Сравни выяснил, что 52% детей в РФ не копят деньги
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Большинство родителей в России (55%) регулярно выдают детям карманные деньги, а 20% делают это иногда. 5% дают деньги крайне редко, а 20% — не дают вообще. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни».

Выяснилось также, что 52% детей не копят деньги. Среди тех, кто откладывает, 35% предпочитают обычные копилки, а 13% — банковский счет.

34% детей копят на крупные приобретения, 31% тратят деньги на сладости, а 10% — на школьные расходы и питание. При этом 25% родителей признались, что не следят за тратами своего ребенка.

Согласно недавнему опросу, проведенному финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», более половины (51%) россиян поощряют подработку детей в летний период.

44% родителей, лояльных к детской подработке, считают, что занятость в период каникул формирует правильное бизнес-видение, которое поможет в будущем сделать карьеру. 36% уверены, что дети через самостоятельный заработок учатся основам финансовой грамотности и экономии, а 12% рассматривают работу как вклад в социализацию ребенка.

При этом 38% опрошенных резко против подработки детей до совершеннолетия.

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