В Сочи мать и сына обвинили в участии в деятельности экстремистской организации

СК: двух жителей Сочи арестовали по делу об участии в экстремистской организации

Мать и сына, проживающих в Сочи, обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По данным ведомства, обвинения были предъявлены 38-летней женщине и 21-летнему молодому человеку. При этом женщина подозревается не только в участии в деятельности экстремистской организации, но и вовлечении других лиц в эту деятельность.

Как выяснили следователи, 20 июня текущего года фигуранты уголовного дела во время пребывания на территории Лазаревского района Сочи использовали на своем автомобиле государственные номера неустановленного образца с символикой запрещенной экстремистской организации. Также они публично раскрыли сведения, касающиеся деятельности экстремистской организации, неопределенному кругу лиц.

«В период с августа 2022 года по июль 2025 года фигурантка склоняла своего супруга, а также иных лиц к участию в деятельности экстремистской организации», — говорится в заявлении.

Из него следует, что во время допроса мать и сын признали вину. На этом фоне суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю провели обыск в доме фигурантов, изъяв мобильные телефоны и электронные носители информации. Кроме того, специалисты конфисковали другие предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Ранее в Иркутской области задержали восемь мужчин по подозрению в экстремизме.