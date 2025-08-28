На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры эвакуации застрявших из-за пожара туристов в Геленджике

МЧС показало кадры спасения застрявших из-за пожара туристов в Геленджике
МЧС России обнародовало кадры спасения туристов, которые оказались заблокированы на берегу Черного моря из-за сильного лесного пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На видео показано, как отдыхающих на катере отвозят от берега в безопасное место.

«[Их доставили] на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно», — отметили в ведомстве.

Туристы продолжили отдых, уточнили в МЧС.

Всего от путей эвакуации оказались отрезаны 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в Пшадском округе Геленджика. По информации ведомства, горят 3,2 гектара леса в районе населенного пункта Криница. Возгорание тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Возгорание началось после падения обломков сбитого украинского беспилотника.

Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.

