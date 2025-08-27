На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто устроил стрельбу в католической школе в США

KARE 11: стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Нападение на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает местный телеканал KARE 11.

По данным источника, стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Известно также, что мать злоумышленника ранее работала в католической школе, на которую Робин и совершил нападение.

Известно, что после нападения на школу Уэстмен свел счеты с жизнью.

О стрельбе в школе 27 августа сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. По его словам, на месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов. Учебный год в школе начался на этой неделе. В результате стрельбы в католической школе в Миннесоте погибли двое детей, еще 14 ранены. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как критическое.

Известно, что нападавший молодой человек был вооружен винтовкой, дробовиком и пистолетом.

Ранее в Саратовской области два человека пострадали в конфликте со стрельбой.

