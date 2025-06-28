Пограничники нашли тонны кокаина на $132 млн, спрятанные в британском порту

В Британии изъяли одну из крупнейших за всю историю партию кокаина на 2,4 тонны

Британские пограничники изъяли одну из самых крупных партий кокаина в истории. Об этом пишет The Independent.

По информации властей, речь идет о 2,4 т кокаина, прибывших в Англию из Панамы. Наркотики стоимостью $132 млн были обнаружены в порту London Gateway под контейнерами на панамском судне.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что это шестая по величине конфискация кокаина за всю историю. Газета со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью отмечает, что британский рынок кокаина является одним из самых крупных в Европе.

В середине февраля перуанская полиция переодела своего сотрудника в плюшевый костюм капибары, чтобы задержать наркоторговца. Операция прошла в День святого Валентина.

В опубликованном видео подозреваемый открывает дверь замаскированному полицейскому с зеленым рюкзаком, украшенным сердечками. После чего «капибара» прорывается внутрь и производит задержание. В ролике уточняется, что в ходе операции правоохранителям удалось изъять 1,7 тыс. доз кокаина и марихуаны.

Ранее в словацкой Убле остановили водителя с Украины, перевозившего патроны.