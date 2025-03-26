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В Атлантическом океане перехватили судно с 6,5 тонны кокаина

AP: португальские власти перехватили в Атлантике судно с 6,5 тонны кокаина
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USBPChiefMIP/Twitter

Власти Португалии перехватили направлявшееся в Европу судно с 6,5 тонны кокаина. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Полупогруженное судно было захвачено в Атлантическом океане примерно в 500 морских милях к югу от Азорских островов. В операции по задержанию контрабанды приняли участие полиция, военно-воздушные и военно-морские силы Португалии, а также Гражданская гвардия Испании. Им оказывали содействие Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) и правоохранительные органы Великобритании.

Пятеро членов команды судна задержаны. В полиции заявили, что они являются членами международной преступной организации.

5 марта сообщалось, что в Германии поймали контрабандистов-дайверов с 280 килограммами кокаина, рыночная стоимость которого оценивается более чем в £30 млн. Подозреваемыми в контрабанде являются выходцы из Румынии, Албании и Колумбии.

Ранее со дна Балтики достали более 100 кг кокаина.

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