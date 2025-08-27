В Госдуме предложили ввести скидку на оплату коммуналки для некоторых россиян

Депутат Нилов: пенсионерам и многодетным нужно ограничить оплату ЖКУ до 10%

В России нужно ввести новую меру поддержки уязвимых групп населения, предоставив им скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от дохода. С этой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает 360.ru.

По мнению депутата, многодетным семьям и пенсионерам нужно установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода семьи. Для остальных граждан, согласно идее депутата, порог должен быть перенесён до 15% с сегодняшних 22%.

Важно изменить стандарт именно на федеральном уровне, чтобы эта мера поддержки не зависела от возможностей регионального бюджета, подчеркнул Нилов.

«Мы предложили выделить отдельные социальные группы нуждающихся граждан. Это пенсионеры, многодетные семьи», — добавил он.

В целом сегодняшний механизм предлагается сохранить, изменив лишь его предел, что позволит помочь россиянам с оплатой ЖКУ. Депутат уже внёс соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

До этого «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на данные опроса, что более 78% опрошенных россиян получили квитанции с новыми расчётами платежей за ЖКУ. 63% из них отметили существенное удорожание коммунальных услуг по сравнению с предыдущими месяцами. Наиболее ощутимым участники опроса назвали рост цен на водоснабжение, содержание жилья, электроэнергию и вывоз мусора.

