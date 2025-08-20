Россияне заявили о резком подорожании платы за коммуналку

Почти каждый второй опрошенный россиянин заявил о резком подорожании коммуналки

Более 78% опрошенных россиян получили квитанции с новыми расчетами платежей за ЖКУ. 63% из них отметили существенное удорожание коммунальных услуг по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее ощутимым участники опроса назвали рост цен на водоснабжение, содержание жилья, электроэнергию и вывоз мусора.

37% опрошенных сообщили о пересмотре семейного бюджета из-за роста тарифов ЖКХ: треть сократили расходы на повседневные нужды, 28% — на досуг и развлечения. Остальные 63% изменений в структуре трат не зафиксировали. Оплата коммуналки происходит по-разному: 46% платят из текущих доходов, 35% откладывают деньги заранее, а 12% иногда прибегают к заемным средствам — кредитным картам или микрокредитам.

При этом 47% участников опроса отметили, что последнее время сталкиваются с перебоями или снижением качества коммунальных услуг. Среди наиболее частых проблем — нестабильное горячее водоснабжение, отключения электроэнергии, нерегулярная уборка в подъездах, несвоевременный ремонт придомовой территории, недостаточное содержание общего имущества и проблемы с вывозом твердых отходов. По их мнению, комфортность проживания не соответствует уровню расходов.

Четверть опрошенных уже предпринимали, или только планируют шаги по снижению потребления ресурсов и оптимизации расходов — от установки счетчиков до изменения бытовых привычек. При этом значительная часть участников опроса выразила мнение, что нынешняя система расчетов и контроля за качеством требует доработки и большей прозрачности.

«Рост тарифов на услуги ЖКХ стал серьезным финансовым испытанием для многих семей. 12% респондентов уже вынуждены прибегать к заемным средствам — кредитным картам и микрокредитам — для оплаты коммунальных услуг. Это говорит о том, что для части населения повышение цен перестало быть планируемой статьей расходов и превратилось в экстренную финансовую задачу», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев допустил, что коммуналка в России не подорожает в ближайшие полгода.