«Нечем платить»: в Госдуме объяснили долги россиян за коммуналку

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, обратилась в Минстрой и Госдуму с предложением разрешить управляющим компаниям передавать долги россиян за ЖКУ коллекторам. Руководитель фракции СЗРП в Госдуме Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» эту идею не поддержал, заявив, что россияне не платят за коммунальные услуги не от «хорошей жизни», а потому что им нечем платить.

«По сути управляющие компании предлагают отменить запрет на передачу коммунальных долгов коллекторам. Этот важный закон был принят при участии нашей фракции еще шесть лет назад, в 2019-м. С тех пор тарифы ЖКХ выросли на порядок, при этом граждане продолжают исправно, из последних сил и средств оплачивать коммуналку. У нас высокая собираемость платежей, по данным тех же УК. При этом долги за ЖКУ тоже огромные, под триллион рублей. Но если люди не платят, то, как правило, не от хорошей жизни. Им просто нечем платить. И вновь натравливать на граждан коллекторов на фоне драконовских цен и тарифов — недопустимо», — сказал он.

Миронов призвал провести аудит управляющих компаний. По его словам, УК «обувают» граждан на непрозрачных платежах.

«Когда при бешеных суммах в платежках раз в год лампочку в подъезде поменяли — это не содержание жилья, а грабеж. Несправедливые начисления, как и завышенные тарифы, — это система. Не должно быть ни коррупции, ни коммерции в ЖКХ — тогда не потребуется повышать тарифы. Нужно проводить ревизию и возвращать отрасль государству. И управляющим компаниям нужны не коллекторы, а аудиторы», — сказал он.

До этого управляющие компании попросили Госдуму разрешить передавать коллекторам просроченные долги россиян по ЖКХ. Председатель АКОН – ассоциации таких компаний, Лина Ткаченко направила спикеру ГД Вячеславу Володину и в Минстрой письма с соответствующим требованием.

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