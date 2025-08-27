На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину доложили о росте количества турпоездок иностранцев по России

Путин высоко оценил рост числа турпоездок иностранцев по России
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Количество туристических поездок иностранных граждан по России выросло на 18% по сравнению в летом прошло года. Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства 27 августа заявил, что это хороший показатель, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в стране завершается летний туристический сезон. После этого он попросил министра - руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова доложить о ситуации.

Решетников рассказал, что по стране зафиксирован рост числа туристических поездок, в том числе и со стороны иностранных граждан, — 18%.

Министр также доложил о новой системе классификации российских гостиниц. Он призвал отельеров в кратчайшие сроки произвести оценку и напомнил о введении с 6 сентября штрафов за отказ пройти процедуру.

В начале августа исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» показало, что Москва остается лидером среди направлений в России, которые выбирают гости из других стран.

Ранее переехавший в Россию итальянец признался в любви к Москве.

