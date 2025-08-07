На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переехавший в Россию путешественник из Италии объяснил свой выбор

Переехавший в Россию итальянец признался в любви к Москве
uberbaldo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уроженец Тосканы, 34-летний Маттиа Бальдуччи пять лет живет в России и планирует в будущем податься на гражданство РФ. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Мужчина рассказал, что впервые попал в Россию в 2013 году и был очарован русской культурой.

«Я начал потихоньку влюбляться в русский народ. У меня появились другие знакомые из России, в соцсетях я наблюдал, как все у вас улучшается. Видеть это своими глазами было поразительно. Я был почти в 70 странах, но не нашел в мире ничего похожего на Москву», — поделился собеседник издания.

Во второй раз Бальдуччи приехал в Москву в 2021 году. По его словам, он не планировал жить в России постоянно, но условия были настолько привлекательными, что он остался уже на пять лет.

«Москва — лучший город. Еще мне очень нравится Алтай, зимний Байкал – совершенно волшебное место, очень теплый прием был в Шерегеше. Кавказ потрясающий, некоторые районы намного лучше итальянских: они не испорчены туристами, они настоящие», — признался иностранец.

Мужчина рассчитывает через некоторое время подать документы на российское гражданство. Он считает, что сделать это будет просто благодаря новому закону об упрощенном порядке получения вида на жительство для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Ранее американец назвал причину переезда в Россию.

