На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долина и Сигал посетили «Квартирник у Маргулиса»

«Квартирник у Маргулиса» с Сигалом выйдет в предновогодний прайм тайм
true
true
true
close
Михаил Зильбер

Юбилейный эпизод «Квартирника у Маргулиса» выйдет в предновогодний прайм-тайм в эфире НТВ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Проект отпраздновал свое десятилетие в Live Arena. Он прошел 8 декабря в огромном зале на 8000 зрителей и длился 5 часов. Всего прозвучало 40 музыкальных номеров.

«К нам приходят тысячи писем с одним и тем же вопросом: «Как попасть на квартирник?». Наша съёмочная площадка рассчитана всего на несколько десятков зрителей. И вот теперь мы решили: пора устроить квартирник для всех!» — отметил Евгений Маргулис.

На «квартирнике» выступили 34 артиста различных жанров и поколений. В проекте приняли участие Лариса Долина, Сергей Галанин, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Светлана Сурганова, Zivert, Ваня Дмитриенко, IOWA, The Hatters, Сергей Бобунец, Uma2rman, Валерий Сюткин, Алсу, Вадим Самойлов, ST, GORKY PARK. Помимо российских звезд, мероприятие посетил американский актер Стивен Сигал и выступил на сцене в качестве музыканта.

«Фишка Квартирника неизменна: все — живьем. Ни одной подложки, никаких фонограмм и пауз на технические перестановки. Когда музыка идет честно — она сама складывается в бесшовную историю. Как оказалось, в России еще никто никогда не делал подобного», — рассказала генеральный продюсер проекта Алина Котова.

Ранее сообщалось, что Долину негативно встретили на «Песне года».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами