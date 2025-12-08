Долина и Сигал посетили «Квартирник у Маргулиса»

Юбилейный эпизод «Квартирника у Маргулиса» выйдет в предновогодний прайм-тайм в эфире НТВ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Проект отпраздновал свое десятилетие в Live Arena. Он прошел 8 декабря в огромном зале на 8000 зрителей и длился 5 часов. Всего прозвучало 40 музыкальных номеров.

«К нам приходят тысячи писем с одним и тем же вопросом: «Как попасть на квартирник?». Наша съёмочная площадка рассчитана всего на несколько десятков зрителей. И вот теперь мы решили: пора устроить квартирник для всех!» — отметил Евгений Маргулис.

На «квартирнике» выступили 34 артиста различных жанров и поколений. В проекте приняли участие Лариса Долина, Сергей Галанин, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Светлана Сурганова, Zivert, Ваня Дмитриенко, IOWA, The Hatters, Сергей Бобунец, Uma2rman, Валерий Сюткин, Алсу, Вадим Самойлов, ST, GORKY PARK. Помимо российских звезд, мероприятие посетил американский актер Стивен Сигал и выступил на сцене в качестве музыканта.

«Фишка Квартирника неизменна: все — живьем. Ни одной подложки, никаких фонограмм и пауз на технические перестановки. Когда музыка идет честно — она сама складывается в бесшовную историю. Как оказалось, в России еще никто никогда не делал подобного», — рассказала генеральный продюсер проекта Алина Котова.

