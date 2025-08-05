На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие направления в России выбирают иностранные туристы

«Островок»: Москва стала самым популярным турнаправлением у иностранцев в РФ
true
true
true
close
Сергей Киселев/Агентство “Москва”

Москва остается лидером среди направлений в России, которые выбирают гости из других стран. Это показало июльское исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

В целом число онлайн-бронирований отелей и апартаментов среди иностранных туристов в 2025 году выросло на 10% в сравнении с показателем прошлого года. Особым спросом у них пользуются отели категории «четыре звезды» — на них приходится более трети всех бронирований (35%).

Помимо Москвы, в рейтинг востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. Наибольшее число туристов приезжают в Россию из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

«Среди самых частых обращений иностранных гостей встречаются организация трансфера от/до аэропорта, размещение в многокомнатных номерах для больших семей, экскурсионное обслуживание на родном языке, а также соответствие отелей стандартам Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly. Это включает халяльное или адаптированное питание, наличие персонала, владеющего иностранными языками, и учет культурных особенностей постояльцев», — отметила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip до этого проанализировал данные по бронированию отелей на Золотом кольце России и выяснил, где россияне отдыхают чаще. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Дольше всего этим летом россияне отдыхают в Ярославле: в городе бронируют отели в среднем на 2 дня.

Ранее россияне массово пожаловались на сыпь после купания в море на зарубежных курортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами