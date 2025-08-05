Стало известно, какие направления в России выбирают иностранные туристы

Москва остается лидером среди направлений в России, которые выбирают гости из других стран. Это показало июльское исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

В целом число онлайн-бронирований отелей и апартаментов среди иностранных туристов в 2025 году выросло на 10% в сравнении с показателем прошлого года. Особым спросом у них пользуются отели категории «четыре звезды» — на них приходится более трети всех бронирований (35%).

Помимо Москвы, в рейтинг востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. Наибольшее число туристов приезжают в Россию из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

«Среди самых частых обращений иностранных гостей встречаются организация трансфера от/до аэропорта, размещение в многокомнатных номерах для больших семей, экскурсионное обслуживание на родном языке, а также соответствие отелей стандартам Muslim Friendly, China Friendly, India Friendly. Это включает халяльное или адаптированное питание, наличие персонала, владеющего иностранными языками, и учет культурных особенностей постояльцев», — отметила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip до этого проанализировал данные по бронированию отелей на Золотом кольце России и выяснил, где россияне отдыхают чаще. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Дольше всего этим летом россияне отдыхают в Ярославле: в городе бронируют отели в среднем на 2 дня.

Ранее россияне массово пожаловались на сыпь после купания в море на зарубежных курортах.