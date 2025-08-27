На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев уверен, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

Алиев: Трамп действительно заслуживает Нобелевскую премию мира
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что американский лидер Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал в эфире телеканала «Аль-Арабия».

Он напомнил, что номинировал Трампа на эту премию совместно с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Он действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере», — сказал Алиев.

Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне
8 августа. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением выдвинуть Трампа на соискание этой премии.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.

