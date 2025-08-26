В ОП предложили обязать банки указывать в рекламе риски для потребителя

В ОП РФ предложили обязать банки указывать в рекламе риски для потребителя

Реклама банковских продуктов должна содержать информацию о рисках для потребителей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, передает ТАСС.

На рекламе банковских финансовых услуг нужно писать, как на пачках сигарет и на алкоголе, сколько человек может потерять на бирже или от своей финансовой стратегии, считает он.

«Надо указывать, какие риски несут те или иные банковские продукты. Должно быть ограничение навязывания банковских продуктов», — сказал Гриб в ходе круглого стола в ОП на тему «Реклама финансовых услуг и защита интересов потребителей: баланс соразмерности регулирования».

По его словам, многие россияне страдают из-за «получестной» рекламы банковских продуктов и низкого уровня финансовой грамотности, поэтому реклама банковских продуктов должна учитывать в том числе уровень финансовой культуры граждан.

Замсекретаря ОП подчеркнул, что это касается не только рекламы финансовых пирамид, но и крупных банков.

По его мнению, штрафы за недобросовестную рекламу необходимо увеличить в сотни раз вплоть до миллиардов, чтобы банкам было крайне невыгодно вести конкурентную борьбу недобросовестными методами.

Ранее в Госдуме потребовали поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков.