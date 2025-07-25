«Вопрос здравого смысла»: в Госдуме требуют поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков

Отрицательный отзыв правительства РФ на законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг ставит под вопрос умственные способности и здравый смысл чиновников, которые принимают такие решения. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, один из соавторов инициативы Андрей Свинцов.

«Я являюсь депутатом Государственной думы уже три созыва — с 2011 года. И в каждом созыве группа депутатов вносит законопроект об ограничении или вообще о полном запрете эзотерических услуг. Всегда эти законопроекты поддерживает и РПЦ, и мусульманское духовенство, то есть это консолидированная позиция большинства нашего общества. Огромное количество есть статистических данных и опросов, что 75–80% наших граждан поддерживают ограничения как минимум на запрет рекламы эзотерических услуг и примерно 20–25% населения поддерживает полный запрет этих услуг. Я также единственный автор, который внес осенью 2024 года законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Уже после того, как пришел отрицательный отзыв на мой законопроект, мы с коллегами-депутатами внесли повторно уже доработанный текст законопроекта, где добавили других эзотериков: колдунов, магов, то есть расширили список, около 40 различных названий. К сожалению, и на этот законопроект также пришел отрицательный отзыв правительства, что, на мой взгляд, действительно ставит большой вопрос к умственным возможностям, способностям и вообще здравому смыслу тех чиновников, которые готовят для своих руководителей отрицательный отзыв на соответствующие законопроекты», — сказал он.

Свинцов отметил, что депутаты готовы дорабатывать законопроект, поскольку нет ни одного законодательного акта, где бы объяснялась позиция государства по поводу услуг эзотериков. Он потребовал от правительства поддержки инициативы и заявил, что авторы намерены добиваться ее принятия.

«Как правило, в этих отзывах пишется одно и то же — что список не конечный и закон неэффективный, на что депутаты с трибуны говорят этим чиновникам о том, что мы готовы дорабатывать ежедневно новые названия эзотерических услуг, здесь нет никакой проблемы. Главная задача — это начать нашу серьезную борьбу. И главное, чтобы общество осознавало, что реклама таких услуг запрещается и продвижение таких профессий запрещается, хотя это не профессия, это просто омерзительная деятельность, богохульство. В данном случае нет ни одного законодательного акта, ни инструкции, ничего, где бы действительно со стороны государства объяснялась бы позиция государства, что это есть нарушение закона. Поэтому мы требуем от правительства, чтобы нас услышали. Мы будем вносить соответствующие законопроекты до тех пор, пока мы не добьемся принятия этих законопроектов. У нас очень серьезные вопросы к тем специалистам, которые готовят отрицательные заключения на наши законопроекты», — подчеркнул он.

11 июля издание «Ведомости» сообщило, что правительство РФ не поддержало инициативу о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг и блокировке соответствующих ресурсов.

Свинцов вместе с депутатами Ниной Останиной и Алексеем Корниенко предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов. Под эзотерическими понимаются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности законно действующих в России религиозных организаций.

По мнению правительства, перечисленные в законопроекте лица не входят в сферу правового регулирования закона о рекламе, в который депутаты предложили изменения, а формулировки документа «не соответствуют принципу юридической определенности». В отзыве также отмечается, что законопроект не разделяет мошеннические услуги и деятельность, не нарушающую законы и общественный порядок, что может создать «правовой дисбаланс».

Ранее депутат Милонов сравнил эзотерические услуги с практикой уринотерапии.