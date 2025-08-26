На Украине пьяный мужчина устроил на пляже стрельбу из автомата

Мужчина устроил стрельбу на пляже в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, 32-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время пребывания на пляже он начал стрелять из автомата, в связи с чем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Никто не пострадал», — подчеркивается в публикации.

17 августа на Почтовой площади в центре Киева произошла стрельба. Украинские издания «Инсайдер» и «Страна.ua» сообщили, что стреляли из автоматического оружия. Другие подробности не поступали.

7 августа в городе Черкассы в центральной части Украины мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания McDonald's. Местные паблики писали, что после этого злоумышленник забаррикадировался в туалете заведения.

На место происшествия прибыл спецназ Национальной гвардии Украины. Специалисты зашли в здание и через некоторое время вывели из него нарушителя общественного порядка, который был весь в крови. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.