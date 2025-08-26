На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине пьяный мужчина устроил на пляже стрельбу из автомата

«Страна.ua»: на пляже в украинском городе Николаеве произошла стрельба
true
true
true
close
Национальная полиция Украины

Мужчина устроил стрельбу на пляже в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, 32-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время пребывания на пляже он начал стрелять из автомата, в связи с чем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Никто не пострадал», — подчеркивается в публикации.

17 августа на Почтовой площади в центре Киева произошла стрельба. Украинские издания «Инсайдер» и «Страна.ua» сообщили, что стреляли из автоматического оружия. Другие подробности не поступали.

7 августа в городе Черкассы в центральной части Украины мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания McDonald's. Местные паблики писали, что после этого злоумышленник забаррикадировался в туалете заведения.

На место происшествия прибыл спецназ Национальной гвардии Украины. Специалисты зашли в здание и через некоторое время вывели из него нарушителя общественного порядка, который был весь в крови. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами