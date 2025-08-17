На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Киева произошла стрельба

«Страна.ua»: стрельба произошла в центре Киева на Почтовой площади
true
true
true
close
Depositphotos

В центре Киева на Почтовой площади произошла стрельба, предположительно из автоматического оружия. Инцидент подтвердили издания «Инсайдер» и «Страна.ua», опубликовавшие соответствующие видео.

Детали происшествия уточняются. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.

7 августа сообщалось, что в городе Черкассы мужчина открыл стрельбу в ресторане McDonald's. В городских пабликах писали, что после этого стрелок забаррикадировался в туалете заведения. В итоге спецназ Нацгвардии зашел в здание и через некоторое время вывел злоумышленника, который был весь в крови.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами