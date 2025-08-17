В центре Киева произошла стрельба

В центре Киева на Почтовой площади произошла стрельба, предположительно из автоматического оружия. Инцидент подтвердили издания «Инсайдер» и «Страна.ua», опубликовавшие соответствующие видео.

Детали происшествия уточняются. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.

7 августа сообщалось, что в городе Черкассы мужчина открыл стрельбу в ресторане McDonald's. В городских пабликах писали, что после этого стрелок забаррикадировался в туалете заведения. В итоге спецназ Нацгвардии зашел в здание и через некоторое время вывел злоумышленника, который был весь в крови.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.