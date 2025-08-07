На Украине мужчина устроил стрельбу в кафе

В Черкассах мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в туалете McDonald's

В городе Черкассы мужчина открыл стрельбу в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщила газета «Страна» со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно сообщениям городских пабликов, после инцидента подозреваемый забаррикадировался в туалете ресторана McDonald's. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелявшего. О пострадавших информации пока не поступало.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Через два дня в Голосеевском районе Киева вновь произошла стрельба. Оказалось, что целью стрелявшего стал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.