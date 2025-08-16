Пьяные мужчины угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в петербургском ТЦ

В Петербурге мужчины угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми

В Петербурге задержали мужчин, которые угрожали посетителям ТЦ гранатой и пистолетом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 августа в торговом центре на Долгоозерной улице. Двое нетрезвых мужчин приставали к посетителям, демонстрируя предметы, похожие на оружие. Позже 36-летняя женщина заявила, что злоумышленники угрожали ей и детям, показывая предметы, выглядящие как граната и пистолет.

Полиция задержала 45-летнего жителя Приморского района и 49-летнего мужчину из Сестрорецка. У них изъяли страйкбольную гранату и пневматический пистолет. Обоих привлекли к административной ответственности за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Один из задержанных ранее неоднократно судим.

