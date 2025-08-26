В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской

Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил один из депутатов сейма республики.

По его словам, ближайшее пленарное заседание сейма запланировано на середину октября. Этого времени более чем достаточно, чтобы президент страны Кароль Навроцкий направил в парламент свой проект закона, а депутаты подготовились к его рассмотрению, добавил собеседник агентства.

Депутат выразил уверенность в том, что данный законопроект будет принят парламентом без каких-либо проблем, а после этого глава государства подпишет его без промедления.

Накануне Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Польский лидер уточнил, что для этого потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти. Президент пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект своего собственного авторства направит на рассмотрение в парламент.

Также Навроцкий в ходе пресс-конференции предложил ужесточить условия получения гражданства страны и лишить такой возможности лиц, которые симпатизируют бандеровской идеологии. Он призвал к введению новых условий для получения польского гражданства не только жителями Украины, но и приезжими из других стран.

