На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше могут приравнять бандеровскую символику к фашистской

Польский сейм уже осенью может приравнять бандеровскую символику к фашистской
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бандеровскую символику могут приравнять в Польше к фашистской уже ближайшей осенью. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил один из депутатов сейма республики.

По его словам, ближайшее пленарное заседание сейма запланировано на середину октября. Этого времени более чем достаточно, чтобы президент страны Кароль Навроцкий направил в парламент свой проект закона, а депутаты подготовились к его рассмотрению, добавил собеседник агентства.

Депутат выразил уверенность в том, что данный законопроект будет принят парламентом без каких-либо проблем, а после этого глава государства подпишет его без промедления.

Накануне Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Польский лидер уточнил, что для этого потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти. Президент пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект своего собственного авторства направит на рассмотрение в парламент.

Также Навроцкий в ходе пресс-конференции предложил ужесточить условия получения гражданства страны и лишить такой возможности лиц, которые симпатизируют бандеровской идеологии. Он призвал к введению новых условий для получения польского гражданства не только жителями Украины, но и приезжими из других стран.

Ранее в России оценили последствия ссоры Киева и Варшавы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами