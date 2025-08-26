На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили последствия ссоры Киева и Варшавы

Политолог Трухачев: символика Бандеры не испортит отношения Польши и Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Очередной спор Польши и Украины не приведет к существенному осложнению их отношений, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Так эксперт прокомментировал угрозы Киева ответить на планы Варшавы по приравниванию бандеровской символики к фашистской.

«Недавние заявления из Польши не имеют никакого значения, пока продолжается российско-украинский конфликт, — отметил собеседник издания. — Поляки перейдут от слов к делу только тогда, когда будет достигнут более или менее приемлемый для стран Евросоюза и НАТО, включая Польшу, результат; то есть только после того, как Украина будет жестко отделена от России».

Пока же, уверен Трухачев, на деле поведение Варшавы на украинском треке не изменится.

«Польша продолжит вооружать киевский режим, даже если что-то на своей территории и запретит символически. По сути, республика остается и будет служить узлом по снабжению Украины. Потому что Россия для польских властей — это большое зло, а Степан Бандера — маленькое. Вся политика Польши заточена против Российской Федерации. Так что бессмысленно искать признаки конфликта Варшавы с Киевом или пытаться вбить клин между ними», — резюмировал Трухачев.

Дипломатический источник издания «Европейская правда» сообщил, что Украина анализирует предложения польских властей по запрету бандеровской символики. И готова дать ответ на подобные меры.

С предложением приравнять бандеровские символы к фашистским выступил на днях президент Польши Кароль Навроцкий. Он пообещал, что в ближайшее время направит на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект, составленный им лично.

Ранее экс-президенту Польши пришлось объяснять украинским властям, что такое Волынская резня.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами