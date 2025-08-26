В России оценили последствия ссоры Киева и Варшавы

Очередной спор Польши и Украины не приведет к существенному осложнению их отношений, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Так эксперт прокомментировал угрозы Киева ответить на планы Варшавы по приравниванию бандеровской символики к фашистской.

«Недавние заявления из Польши не имеют никакого значения, пока продолжается российско-украинский конфликт, — отметил собеседник издания. — Поляки перейдут от слов к делу только тогда, когда будет достигнут более или менее приемлемый для стран Евросоюза и НАТО, включая Польшу, результат; то есть только после того, как Украина будет жестко отделена от России».

Пока же, уверен Трухачев, на деле поведение Варшавы на украинском треке не изменится.

«Польша продолжит вооружать киевский режим, даже если что-то на своей территории и запретит символически. По сути, республика остается и будет служить узлом по снабжению Украины. Потому что Россия для польских властей — это большое зло, а Степан Бандера — маленькое. Вся политика Польши заточена против Российской Федерации. Так что бессмысленно искать признаки конфликта Варшавы с Киевом или пытаться вбить клин между ними», — резюмировал Трухачев.

Дипломатический источник издания «Европейская правда» сообщил, что Украина анализирует предложения польских властей по запрету бандеровской символики. И готова дать ответ на подобные меры.

С предложением приравнять бандеровские символы к фашистским выступил на днях президент Польши Кароль Навроцкий. Он пообещал, что в ближайшее время направит на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект, составленный им лично.

Ранее экс-президенту Польши пришлось объяснять украинским властям, что такое Волынская резня.