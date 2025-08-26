Отчима девушки, покончившей с собой в Петербурге, обвинили в доведении до суицида

В Петербурге пенсионера УФСИН обвинили в доведении падчерицы до самоубийства

В Петербурге 59-летнего пенсионера УФСИН обвинили в доведении до самоубийства 19-летней падчерицы, до которой он домогался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В апреле текущего года молодая девушка совершила суицид на детской площадке на улице Евдокима Огнева. Оперативники установили, что на протяжении нескольких лет погибшая подвергалась систематическому сексуализированному насилию со стороны своего отчима, являющегося пенсионером УФСИН.

Стражи порядка пришли к выводу, что длившиеся годами противоправные действия создали длительную психотравмирующую ситуацию и привели к самоубийству девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Подозреваемый содержится под стражей, расследование продолжается.

Ранее педофил два года совершал надругательства над малолетними падчерицами в Ленобласти.