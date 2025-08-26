На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отчима девушки, покончившей с собой в Петербурге, обвинили в доведении до суицида

В Петербурге пенсионера УФСИН обвинили в доведении падчерицы до самоубийства
true
true
true

В Петербурге 59-летнего пенсионера УФСИН обвинили в доведении до самоубийства 19-летней падчерицы, до которой он домогался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В апреле текущего года молодая девушка совершила суицид на детской площадке на улице Евдокима Огнева. Оперативники установили, что на протяжении нескольких лет погибшая подвергалась систематическому сексуализированному насилию со стороны своего отчима, являющегося пенсионером УФСИН.

Стражи порядка пришли к выводу, что длившиеся годами противоправные действия создали длительную психотравмирующую ситуацию и привели к самоубийству девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Подозреваемый содержится под стражей, расследование продолжается.

Ранее педофил два года совершал надругательства над малолетними падчерицами в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами