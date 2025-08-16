Педофил два года совершал надругательства над малолетними падчерицами в Ленобласти

В Ленобласти мужчину заподозрили в надругательствах над малолетними падчерицами

В Ленинградской области 24-летнего мужчину подозревают в надругательствах над восьмилетней и 11-летней падчерицами. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, все происходило с июня 2023 года по лето 2025 года — 30-летняя мать двух малолетних девочек обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее сожитель в этот период систематически совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении ее детей. Преступления совершались как в городе Сясьстрое, так и в поселке Парголово.

В ходе предварительного следствия удалось установить 23 эпизода преступлений. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ. В данный момент подозреваемый находится в СИЗО.

До этого мужчина пригласил 13-летнюю девочку выпить и изнасиловал ее в петербургской квартире. Девочка приехала в гости к злоумышленнику вместе со своей подругой.

Ранее молодой человек затащил восьмилетнюю девочку в кусты и изнасиловал.