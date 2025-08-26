На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе остановили 17 угольных предприятий

Губернатор Середюк: в Кузбассе закрыли и законсервировали 17 угольных компаний
Shutterstock

В Кемеровской области приостановили работу 17 угольных предприятий, часть из них окончательно закрыта. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк на пресс-конференции, пишет NGS42.

По его словам, в Кузбассе действует 151 предприятие — шахты, разрезы и обогатительные фабрики. Из 17 остановленных многие законсервированы и могут возобновить работу в будущем.

Середюк отметил, что регион уже не раз проходил через кризисы и справится и с этим. Работников закрытых угледобывающих компаний перераспределили на другие шахты и разрезы. Подобные схемы работы с кадрами применяются во многих компаниях: в одном только Ленинске-Кузнецком около 40 фирм готовы принять людей.

На прошлой неделе сообщалось, что в Кемеровской области более 500 человек уволились с шахты «Спиридоновская», на которой задерживали зарплату. Глава правительства региона Андрей Панов уточнил, что всего шахтерам задолжали 193,4 млн руб. На фоне готовящейся консервации «Спиридоновской» из-за сложной ситуации в угольной отрасли 829 сотрудников предприятия получили уведомления о предстоящем сокращении.

Ранее шахтеры возглавили рейтинг самых опасных профессий.

