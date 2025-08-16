На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С шахты «Спиридоновская» в Кузбассе уволились сотни горняков

В Кузбассе с шахты «Спиридоновская» уволились более 500 работников
Shutterstock

В Кемеровской области более 500 человек уволились с шахты «Спиридоновская», на которой задерживали зарплату. Об этом сообщил ТАСС глава правительства региона Андрей Панов.

Он уточнил, что всего шахтерам задолжали 193,4 млн руб. На фоне готовящейся консервации «Спиридоновской» из-за сложной ситуации в угольной отрасли 829 сотрудников предприятия получили уведомления о предстоящем сокращении.

«Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению — 490, по собственному желанию — 48», — отметил чиновник.

По его словам, сейчас уголь на «Спиридоновской» не добывают, а шахтерам выплатили все положенные деньги за май и июнь. Собственники предприятия рассчитывают погасить долги благодаря добыче угля открытым способом (когда при небольшой глубине залегания угля верхний слой почвы снимают с помощью спецтехники).

В прошлом апреле работы на восьми шахтах в Кемеровской области были приостановлены в связи с угрозой взрывов. Такое решение принял Ростехнадзор. Его сотрудники зафиксировали нарушения на шахтах «Юбилейная» и «Спиридоновская». Также проблемы были выявлены на предприятиях, принадлежащих «Силе Сибири», «Южному Кузбассу» и «СУЭК-Кузбассу».

Ранее шахтеры возглавили рейтинг самых опасных профессий.

