В Пулково ограничили прием и вылет самолетов из-за угрозы БПЛА

Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на рейсы

В аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Ленинградской области также объявили тревогу из-за возможного пролета беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в юго-западных районах региона из-за этого снизили скорость мобильного интернета.

В этот же день в аэропорту Калуга (Грабцево) временно ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Поздним вечером накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань вернулась к штатной работе спустя более четырех часов.

Днем 22 августа план «Ковер» вводился на территории Пензенской области.

Ранее Росавиация допустила изменения в расписании рейсов в одном из аэропортов.