Росавиация допустила изменения в расписании рейсов в одном из аэропортов

Росавиация: в аэропорту Калининграда могут внести изменения в расписание рейсов

Ограничения на использование неба в некоторых районах Ленинградской области повлияли на доступность воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В этой связи в аэропорту Храброво [в Калининграде] возможны корректировки в расписании рейсов», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом. Сотрудники аэропорта и экипажи воздушных судов принимают все необходимые для этого меры.

Утром 3 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в некоторых районах региона объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о западных, восточных и южных районах.

На этом фоне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань приостановила работу примерно в 9:23 мск и возобновила обслуживание рейсов примерно в 10:01 мск.

Ранее в аэропорту Сочи после атаки беспилотников задержали более 20 рейсов.