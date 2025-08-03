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Росавиация допустила изменения в расписании рейсов в одном из аэропортов

Росавиация: в аэропорту Калининграда могут внести изменения в расписание рейсов
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Михаил Голенков/РИА Новости

Ограничения на использование неба в некоторых районах Ленинградской области повлияли на доступность воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В этой связи в аэропорту Храброво [в Калининграде] возможны корректировки в расписании рейсов», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что обеспечение безопасности полетов является приоритетом. Сотрудники аэропорта и экипажи воздушных судов принимают все необходимые для этого меры.

Утром 3 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в некоторых районах региона объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о западных, восточных и южных районах.

На этом фоне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань приостановила работу примерно в 9:23 мск и возобновила обслуживание рейсов примерно в 10:01 мск.

Ранее в аэропорту Сочи после атаки беспилотников задержали более 20 рейсов.

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