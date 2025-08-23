На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе школьникам выплатят средства для подготовки к учебному году

Развожаев: в Севастополе детям до 18 лет выплатят по 5 тысяч рублей к учебному году
true
true
true
close
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Севастополе детям до 18 лет выплатят по 5 тысяч рублей к учебному году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — написал он.

По словам Развожаева, выплата полагается каждой семье, где есть несовершеннолетние дети независимо от того, получают они другую финансовую поддержку от государства или нет.

До этого исследователи выяснили, что более трети (36,2%) опрошенных россиян тратят на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Причем 21,7% собираются взять кредит или заем на подготовку детей к школе. 47,6% обойдутся собственными средствами.

На вопрос о том, на чем респонденты потенциально готовы сэкономить в рамках школьных расходов (потратить меньше или отказаться вообще), 35,2% сообщили, что таких статей расходов нет.

Ранее россиянам рассказали, с чего начать подготовку детей к школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами