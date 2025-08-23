В российском регионе школьникам выплатят средства для подготовки к учебному году

Развожаев: в Севастополе детям до 18 лет выплатят по 5 тысяч рублей к учебному году

В Севастополе детям до 18 лет выплатят по 5 тысяч рублей к учебному году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас семьи собирают детей в детские сады и школы, и я принял решение — даже несмотря на ограниченные возможности нашего бюджета — обеспечить для людей такие выплаты. Уверен, что она станет хорошим подспорьем при подготовке к учебному году», — написал он.

По словам Развожаева, выплата полагается каждой семье, где есть несовершеннолетние дети независимо от того, получают они другую финансовую поддержку от государства или нет.

До этого исследователи выяснили, что более трети (36,2%) опрошенных россиян тратят на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Причем 21,7% собираются взять кредит или заем на подготовку детей к школе. 47,6% обойдутся собственными средствами.

На вопрос о том, на чем респонденты потенциально готовы сэкономить в рамках школьных расходов (потратить меньше или отказаться вообще), 35,2% сообщили, что таких статей расходов нет.

