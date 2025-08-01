Россиянам рассказали, с чего начать подготовку детей к школе

Подготовку школьников к новому учебному году лучше всего начать с закупки письменных принадлежностей. Об этом РИАМО рассказал директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.

По его словам, при выборе товаров лучше ориентироваться на вкус ребенка, чтобы он мог самовыражаться.

«Не стоит забывать и о гигиенических принадлежностях. В школу стоит брать с собой антисептик, влажные салфетки и расческу. У ребенка всегда должны быть под рукой базовые вещи, которые помогут чувствовать себя комфортно в течение учебного дня. А если эти предметы еще и будут в милой упаковке, то добавят красок и положительных эмоций школьной рутине», — отметил Кирьянов.

Кроме того, эксперт посоветовал приобрести аксессуары к школьным образам, чтобы дети могли подчеркивать свою индивидуальность. Так, например, можно выбрать брелок, рюкзак, значки, стикеры, удобные ланчбоксы, которые будут создавать настроение на весь учебный год.

Результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети (36,2%) опрошенных россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Остальные 8,9% затруднились с ответом.

Ранее врач ответила, когда стоит начать подготовку детей к школе.