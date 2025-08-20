На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, когда в России официально запретят вейпы

Депутат Тумусов: после 15 сентября поработаем над запретом вейпов в России
Shutterstock

В России еще могут запретить вейпы – работа над соответствующим законопроектом не завершилась, рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. К проработке документа парламентарии вернутся сразу по завершению каникул 15 сентября, сообщил он в беседе с НСН.

«Госдума выступает за полный запрет вейпов, работа идет, несмотря на то, что есть и противники таких радикальных мер, — отметил депутат. — Более подробно мы вернемся к этой теме осенью, когда закончатся каникулы, после 15 сентября».

Напомним, впервые с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции депутаты выступили еще в начале текущего года. За введение жестких ограничений выступают все фракции российского парламента – как подчеркивал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, проблема требует решения, так как сегодня десятки миллионов граждан испытывают огромную зависимость именно от вейпов.

Также Метелев предложил обязать производителей размещать на упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей надписи о вреде потребления данной продукции. Депутат считает, что яркое оформление упаковки способствует формированию ложного представления о безопасности продукции у несовершеннолетних.

Ранее россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет.

