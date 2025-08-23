Суд арестовал счета владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о принятии обеспечительных мер по иску о взыскании экологического ущерба с владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива. Речь идет о 35,5 млрд рублей, приводит ТАСС данные картотеки суда.

Уточняется, что под арест попали все денежные средства компании, в том числе находящиеся на банковских счетах. В тоже время суд не запретил организации открывать новые счета.

Также компания «Волгатранснефть, которой принадлежит танкер, может платить по кредитам, выплачивать зарплату сотрудникам, платить налоги и т. п.

Утром 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, из-за аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее сообщалось, что суд арестовал средства владельца и фрахтователя «Волгонефти-212».