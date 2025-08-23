Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины, и это попало на видео

В Калининградской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

По данным сотрудников правоохранительных органов, автомобиль марки Renault, направляясь по дороге в поселок Коврово, наехал на лежавшего на дороге мужчину.

После этого на пострадавшего наехали еще две иномарки. На кадрах с места инцидента заметно, что к моменту, когда один из водителей ехал по дороге, человек уже лежал на асфальте. По какой причине последний там оказался, не уточняется. После аварии он не выжил.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге на Гороховой улице троллейбус наехал на 44-летнюю женщину. Пострадавшая внезапно вышла на дорогу в неположенном месте. В аварии она получила серьезные травмы, спасти петербурженку не удалось. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее на Бережковской набережной в Москве кроссовер сбил пять человек на переходе.