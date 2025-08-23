На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лежавшего на дороге калининградца переехали три машины, и это попало на видео

В Калининградской области пешехода трижды переехали машины
true
true
true

В Калининградской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

По данным сотрудников правоохранительных органов, автомобиль марки Renault, направляясь по дороге в поселок Коврово, наехал на лежавшего на дороге мужчину.

После этого на пострадавшего наехали еще две иномарки. На кадрах с места инцидента заметно, что к моменту, когда один из водителей ехал по дороге, человек уже лежал на асфальте. По какой причине последний там оказался, не уточняется. После аварии он не выжил.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге на Гороховой улице троллейбус наехал на 44-летнюю женщину. Пострадавшая внезапно вышла на дорогу в неположенном месте. В аварии она получила серьезные травмы, спасти петербурженку не удалось. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее на Бережковской набережной в Москве кроссовер сбил пять человек на переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами