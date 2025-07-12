На Бережковской набережной кроссовер сбил пять человек на переходе. Двое в тяжелом состоянии

Пять человек пострадали в результате наезда электрокара на переходе в Москве

Вечером 11 июля в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Пострадавшие госпитализированы, двое взрослых остаются в тяжелом состоянии.

Авария произошла в пятницу вечером около 22:00 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 по Бережковской набережной. По предварительной информации, водитель автомобиля HiPhi Z выехал на перекресток на красный свет и, не снижая скорости, наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал.

Среди пострадавших — двое детей, предположительно в возрасте 8 и 10 лет, а также трое взрослых.

Удар был такой силы, что несколько человек отлетели на значительное расстояние.

Очевидцы отмечают, что автомобиль двигался с превышением разрешенной скорости.

Сразу после происшествия водитель автомобиля не остановился для оказания помощи, а скрылся, направившись в сторону Сетуньского проезда. Очевидцы сообщили об аварии в экстренные службы. На место прибыли экипажи полиции, ГИБДД и несколько бригад скорой помощи.

Госпитализация пострадавших

Врачи, прибывшие на место аварии, оказали первую помощь пострадавшим и организовали срочную эвакуацию в медицинские учреждения.

Двое взрослых получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимационные отделения.

Состояние еще троих пострадавших, включая детей, оценивается как средней степени тяжести.

Дети были доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Один из взрослых пациентов направлен в Боткинскую больницу, другой — в городскую клиническую больницу №67, третий — в Первую градскую больницу имени Пирогова. Все пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением врачей. С родственниками работают психологи.

По состоянию на утро 12 июля, двое взрослых остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Поиск и задержание подозреваемого

Для розыска скрывшегося с места аварии водителя столичные власти задействовали систему городского видеонаблюдения. Камеры зафиксировали момент наезда и дальнейшее движение автомобиля. По полученным записям был установлен маршрут нарушителя.

Менее чем через час кроссовер HiPhi Z был обнаружен во 2-м Сетуньском проезде. В автомобиле находились двое — мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их имена не раскрываются, они были доставлены в отдел полиции.

Как сообщили в правоохранительных органах, именно 23-летний молодой человек управлял автомобилем в момент ДТП.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный не стал отрицать факт наезда и признал свою вину.

С ним проводятся следственные действия. Изъяты видеозаписи и показания свидетелей. Автомобиль передан на техническую экспертизу.

close Кадр из видео/Telegram-канал «Первый Московский»

Ход расследования

Прокуратура Западного административного округа Москвы начала проверку по факту происшествия. Ведомство подтвердило, что водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, и покинул место ДТП без оказания помощи пострадавшим.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве выехали на место в ночь на 12 июля. Проводятся доследственные мероприятия. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются очевидцы.

Департамент транспорта Москвы подтвердил, что момент аварии был зафиксирован системой видеонаблюдения. Записи переданы следствию. В официальных каналах ведомства опубликована видеозапись происшествия.