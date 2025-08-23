ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства генерала Москалика

ФСБ России сообщила о задержании в Саратовской области мужчины, которого подозревают в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

В спецслужбе уточнили, что задержанный, действуя по заданию украинских спецслужб, доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство.

Кроме того, по данным ФСБ, мужчина был причастен к сбору и передаче Киеву информации о военнослужащих Воздушно-космических сил России, сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры в Саратовской области.

Москалика не стало 25 апреля в результате взрыва в подмосковной Балашихе. Мощность самодельного взрывного устройства, заложенного в заднюю часть Volkswagen Golf, составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

