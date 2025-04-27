Убийство генерала Москалика: агент спецслужб Украины признался в организации теракта

Подозреваемый в убийстве генерала Ярослава Москалика дал признательные показания. 42-летний Игнат Кузин рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Дело расследуется по статьям 105 УК РФ («убийство») и 222.1 УК РФ («незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика дал признательные показания. Видео его допроса опубликовала ФСБ России.

Задержанным по делу об убийстве генерала Москалика оказался 42-летний Игнат Кузин, уроженец города Сумы Сумской области Украины, который в 2023 году получил российское гражданство. По данным ФСБ, он ранее жил в Краснодарском крае, а также бывал в Ямало-Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии.

Схема вербовки и подготовки

Согласно показаниям Кузина, он был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года в Киевской области. Под кураторством некоего «Вадима» в сентябре 2023-го переехал в Москву. В ноябре 2024 года подозреваемый заселился в квартиру в том же доме, где проживал генерал-лейтенант, чтобы изучить его распорядок. В феврале 2025-го по указанию куратора он приобрел универсал Volkswagen, а в конце того же месяца по полученным координатам изъял из закладки видеокамеру и взрывное устройство, которое впоследствии смонтировал в багажнике автомобиля.

В опубликованном ФСБ видеозаписи допроса Кузин подробно рассказал о своей роли в подготовке и организации взрыва. Он подтвердил, что установил СВУ в машине, после чего куратор дистанционно привел его в действие. На кадрах спецслужбы также показаны компоненты самодельного взрывного устройства, а также детали слежки за генералом с помощью видеокамеры и ноутбука.

После задержания Кузина сотрудники ФСБ совместно со следователями Главного следственного управления СК РФ продолжают сбор доказательств. Следствию переданы обломки устройства, компьютерная техника и мобильные телефоны, бывшие в распоряжении подозреваемого. Уголовное дело квалифицировано по ч. 2 ст. 205 УК РФ («террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), материалы расследования находятся в центральном аппарате Следственного комитета.

«Причастны украинские спецслужбы». Новые подробности гибели генерала Москалика Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик мог быть убит по заказу... 25 апреля 23:04

25 апреля в первой половине дня возле дома № 2 на проспекте Нестерова в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 гр. в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который вышел из подъезда и подошел к автомобилю.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 («убийство») и 222.1 («незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ; председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать материалы в центральный аппарат.