В Уфе арестован юноша по обвинению в диверсии

Суд в Уфе отправил под стражу юношу, обвиняемого в поджоге на железной дороге
Суд в Уфе арестовал на два месяца девятнадцатилетнего юношу, который попытался сжечь кабину машиниста локомотива. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, злоумышленник получил задние от неустановленного лица через мессенджер, которое заключалось в совершении поджога локомотива. Сообщается, что за это обвиняемому была обещана плата свыше 80 тысяч рублей.

«На следующий день он прибыл на участок, расположенный на территории Железнодорожного вокзала станции Уфа Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», разбил стекло кабины машиниста и, разлив в ней горючую жидкость, поджег», — говорится в пресс-релизе.

На опубликованной пресс-службой видеозаписи из зала суда видно, что голова и руки обвиняемого замотаны бинтами. Предположительно, выполняя задание, он получил ожоги. Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

До этого в Новосибирской области задержали двоих подростков по подозрению в попытке теракта на железной дороге. По данным правоохранителей, 14-летний и 15-летний школьники действовали по указанию неизвестного, намеревавшегося вывести из строя релейные шкафы на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.

