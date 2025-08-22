На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму потушили крупный природный пожар

МЧС: в Крыму пожарные потушили природный пожар на площади 5,2 тыс. гектаров
МЧС России

Пожарные потушили крупный природный пожар в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 5,2 тыс. гектаров.

Отмечалось, что пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на четыре села. Угрозу возгорания нейтрализовали в населенных пунктах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ми-8, на территорию возгорания была сброшена 81 тонна воды.

21 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе в связи с возгоранием сухой растительности перекрыли Камышовское шоссе, площадь пожара возросла до 12 га. По его словам, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца образовались три крупных очага возгорания. Площадь пожара составила 12 гектаров.

Ранее на окраине Махачкалы загорелся Эльтавский лес.

