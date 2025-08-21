На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На окране Махачкалы горит заповедный лес

Mash Gor: в Дагестане произошел пожар в Эльтавском лесу
Кадр видео: Telgram-канал Mash Gor

В Дагестане загорелся Эльтавский лес. Видео с места происшествия публикует Mash Gor.

Как отмечает Telegram-канал, этот лес — особо охраняемая природная зона Махачкалы. Местные жители называют его «легкими города». Возгорание произошло на фоне данных о том, что часть природной зону могут отдать под жилую застройку. Горожане выступают против этого.

В июле в центре Мурманской области спустя сутки потушили пожар в Лапландском природном биосферном заповеднике. 18 июля около 10:50 на 1238 км около заповедника заметили дым и заявили о нем по телефону 112. С огнем боролись до 11:00 следующего дня. В итоге сгорела сухая трава, торф, деревья на площади 13 га. В тушении возгорания участвовали 12 пожарных и одна единица техники.

Возгорание произошло на фоне действующего в регионе V класса пожарной опасности (чрезвычайной пожарной опасности, когда возгорание может произойти от любого источника огня). А с 19 июля в области был установлен особый противопожарный режим. Местных жителей просили не ходить в леса, не разводить костры, воздержаться от использования открытого огня и мангалов, а также не сжигать мусор, траву и прочие горючие материалы.

Ранее мужчина устроил лесной пожар, когда пытался избавиться от возлюбленной.

