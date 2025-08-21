На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до семи тысяч гектар

Площадь ландшафтного пожара в Крыму увеличилась до 7 тысяч га, пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на четыре села. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет около 7 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что угрозу возгорания нейтрализовали в населенных пунктах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах. По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ми-8, на территорию возгорания была сброшена 81 тонна воды.

В пресс-службе уточнили, что тушение с применением ранцевых огнетушителей на земле продолжается, в настоящий момент на месте событий работают более 330 пожарных и 70 единиц техники.

9 августа в МЧС России сообщили о крупном пожаре, охватившем лес в Крыму. Тогда сообщалось, что площадь возгорания достигла 2 га. К тушению огня привлекли 150 спасателей и 41 пожарных расчетов. Кроме того, была задействована авиация, которая сбросила на место пожара 30 тонн воды.

Ранее в Крыму ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре.

